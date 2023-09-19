«Бавария» на своем поле в Мюнхене примет «Манчестер Юнайтед» в матче группового турнира Лиги чемпионов в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 22.00.

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» выступают в группе A вместе с «Галатасараем» и «Копенгагеном». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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