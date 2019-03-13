21:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Бавария" - "Ливерпуль": Левандовски и Салах сыграют с первых минут

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"Бавария" и "Ливерпуль" объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски и форвард мерсисайдцев Мохамед Салах

Состав "Баварии": Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес, Хамес, Гнабри, Левандовски, Рибери.

Состав "Ливерпуля": Алиссон, Александр-Арнолд, Матив, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане. 

Первый матч между этими командами завершился вничью 0:0.

Бавария - Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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