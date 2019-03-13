"Бавария" - "Ливерпуль": Левандовски и Салах сыграют с первых минут

"Бавария" и "Ливерпуль" объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски и форвард мерсисайдцев Мохамед Салах.

Состав "Баварии": Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес, Хамес, Гнабри, Левандовски, Рибери.

Состав "Ливерпуля": Алиссон, Александр-Арнолд, Матив, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане.

Первый матч между этими командами завершился вничью 0:0.

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