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«Бавария» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

22:26
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Стали известны стартовые составы команд на матч 18 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио».

«Бавария»: Нюбель, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Луис Альберто, Фарес, Муричи, Корреа.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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