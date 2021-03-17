Стали известны стартовые составы команд на матч 18 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио».

«Бавария»: Нюбель, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Луис Альберто, Фарес, Муричи, Корреа.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.