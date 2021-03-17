«Бавария» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
22:26
Стали известны стартовые составы команд на матч 18 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио».
«Бавария»: Нюбель, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.
«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Луис Альберто, Фарес, Муричи, Корреа.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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