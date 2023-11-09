«Бавария» вышла в плей-офф, «Манчестер Юнайтед» — на последнем месте: расклад группы A Лиги чемпионов

В четвертом туре группы A Лиги чемпионов «Бавария» обеспечила себе выход в плей-офф, а «Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место.

Дожав «Галатасарай», «Бавария» продлила победную серию и досрочно гарантировала себе выход из группы. Три соперника мюнхенцев имеют примерно равные шансы как на плей-офф, так и на досрочное завершение еврокубковой кампании. При этом турки находятся в чуть более выигрышном положении. Ведь им больше не нужно противостоять немецкому гранду.

Группа A

«Бавария» — «Галатасарай» — 2:1 (Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3).

«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3 (Эльюнусси, 45. Диогу Гонсалвеш, 45+9, с пенальти. Лерагер, 83. Барджи, 87 — Хейлунн, 3, 28. Бруну Фернандеш, 69, с пенальти). Удаление: Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), 42.

И В Н П М О 1. Бавария 4 4 0 0 11-6 12 2. Галатасарай 4 1 1 2 7-9 4 3. Копенгаген 4 1 1 2 7-8 4 4. Манчестер Юнайтед 4 1 0 3 9-11 3

29 ноября. Галатасарай — Манчестер Юнайтед, Бавария — Копенгаген.

12 декабря. Манчестер Юнайтед — Бавария, Копенгаген — Галатасарай.