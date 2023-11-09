Главный тренер «Реал Сосьедад» доволен игрой команды в матче против «Бенфики»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны играть хорошо, вызывать восторг у болельщиков и всех, кто любит футбол. И мы это сделали. Я хочу поблагодарить футболистов за отличную игру — не только в первом тайме, но и во всем матче, потому что перед нами был сложный соперник. Я сказал вчера, что хочу, чтобы и игроки, и болельщики получили удовольствие, чтобы им понравилась команда, чтобы они были в восторге от того, как мы играем, как мы работаем. Это была волшебная ночь», — приводит слова Альгуасиля сайт УЕФА.

После четырех туров «Реал Сосьедад» с 10 очками занимает первое место в группе D. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

29 ноября «Реал Сосьедад» встретится с «Зальцбургом» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.