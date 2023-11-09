Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:05

Главный тренер «Реал Сосьедад» доволен игрой команды в матче против «Бенфики»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны играть хорошо, вызывать восторг у болельщиков и всех, кто любит футбол. И мы это сделали. Я хочу поблагодарить футболистов за отличную игру — не только в первом тайме, но и во всем матче, потому что перед нами был сложный соперник. Я сказал вчера, что хочу, чтобы и игроки, и болельщики получили удовольствие, чтобы им понравилась команда, чтобы они были в восторге от того, как мы играем, как мы работаем. Это была волшебная ночь», — приводит слова Альгуасиля сайт УЕФА.

Радость футболистов &laquo;Реал Сосьедад&raquo; после победы над &laquo;Бенфикой&raquo; (3:1). Захарян и «Реал Сосьедад» залетели в плей-офф Лиги чемпионов! «Бенфика» осталась за бортом

После четырех туров «Реал Сосьедад» с 10 очками занимает первое место в группе D. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

29 ноября «Реал Сосьедад» встретится с «Зальцбургом» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
0
Читайте также
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ-2»
Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Милан» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Ньюкасл» и другие матчи 4-го тура
Бонуччи: «После тяжелого периода ничья с «Наполи» для «Униона» как победа»
Гарсия — о ничьей с «Унионом»: «Наполи» не выиграл из-за одной ошибки»
Мусиала может пропустить 2-4 недели из-за травмы, полученной в матче с «Галатасараем»
Мюллер вышел на чистое второе место по победам в Лиге чемпионов
Артета — о победе над «Севильей»: «Арсенал» проявил агрессию и целеустремленность»
Тен Хаг: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Много решений принималось против нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонуччи: «После тяжелого периода ничья с «Наполи» для «Униона» как победа»
Новости
RSS RSS
Все новости