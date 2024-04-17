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17 апреля, 23:54

«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Игроки «Баварии».
Фото Reuters

«Бавария» одержала победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:0. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Единственный гол на 63-й минуте забил полузащитник мюнхенской команды Йозуа Киммих с передачи защитника Рафаэла Геррейру.

«Бавария» обыграла «Арсенал» по сумме двух матчей со счетом 3:2 (первая игра завершилась ничьей — 2:2) и вышла в полуфинал турнира. В следующей стадии мюнхенцы сыграют против победителя пары «Манчестер Сити» — «Реал».

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:0
Арсенал

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ФК Бавария
11
12
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