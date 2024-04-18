Киммих признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Арсенал»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих был признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:0).

«Он забил гол, но также очень хорошо владел мячом и очень сильно проявил себя в защите. Он ввыключил Мартинелли из игры», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет победителе пары «Манчестер Сити» — «Реал».