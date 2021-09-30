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«Барселона» впервые в истории не смогла забить в первых двух матчах сезона в еврокубках

11:38
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«Барселона» впервые в своей истории не смогла забить ни одного мяча в первых двух матчах сезона в еврокубках, сообщает Opta.

В первых двух турах групповой стадии Лиги чемпионов каталонцы проиграли «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3).

«Барселона» занимает последнее, 4-е место в группе Е Лиги чемпионов. Следующий матч в турнире команда проведет на своем поле против киевского «Динамо». Встреча состоится 20 октября, начало — в 19.45 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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