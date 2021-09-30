Мяч Месси в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче против «Манчестер Сити» (2:0) признан лучшим во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Отметим, что этот гол стал для Месси первым результативным действием в качестве футболиста парижской команды.

The Goal of the Week results are in — and it's good news for Leo Messi ?#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Шерифа» Себастьена Тилля в игре против «Реала» (2:1), на третьей строчке — мяч защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» (2:1), на четвертой — гол форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в ворота «Милана» (2:1).

Третий тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет с 19 по 20 октября.