Мяч Месси в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов
13:58
Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче против «Манчестер Сити» (2:0) признан лучшим во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.
Отметим, что этот гол стал для Месси первым результативным действием в качестве футболиста парижской команды.
The Goal of the Week results are in — and it's good news for Leo Messi ?#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021
Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Шерифа» Себастьена Тилля в игре против «Реала» (2:1), на третьей строчке — мяч защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» (2:1), на четвертой — гол форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в ворота «Милана» (2:1).
Третий тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет с 19 по 20 октября.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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