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Мяч Месси в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим голом тура Лиги чемпионов

13:58
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче против «Манчестер Сити» (2:0) признан лучшим во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Отметим, что этот гол стал для Месси первым результативным действием в качестве футболиста парижской команды.

Второе место в голосовании занял гол полузащитника «Шерифа» Себастьена Тилля в игре против «Реала» (2:1), на третьей строчке — мяч защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» (2:1), на четвертой — гол форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в ворота «Милана» (2:1).

Третий тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет с 19 по 20 октября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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