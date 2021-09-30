Мутко прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» в Лиге чемпионов
10:30
Бывший министр спорта и экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Мальме» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
«Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси» — «Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся. Хотим сделать шаг — давайте сделаем. Ещё будет ответная игра. Пожелаем удачи!» — сказал Мутко «СЭ»
Следующий матч в Лиге чемпионов клуб из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса» 20 октября. Начало встречи запланировано на 22.00 (мск).
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