Мутко прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» в Лиге чемпионов

Бывший министр спорта и экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Мальме» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

«Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты. И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси» — «Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся. Хотим сделать шаг — давайте сделаем. Ещё будет ответная игра. Пожелаем удачи!» — сказал Мутко «СЭ»

Следующий матч в Лиге чемпионов клуб из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса» 20 октября. Начало встречи запланировано на 22.00 (мск).