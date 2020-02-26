«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» в гостях сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (Италия).

На 30-й минуте встречи счет открыл форвард итальянской команды Дрис Мертенс. Спустя 17 минут окончательный счет на табло установил нападающий сине-гранатовых Антуан Гризманн.

На 89-й минуте матча хавбек «Барселоны» Артуро Видаль был удален с поля.

? — Arturo Vidal receives a red card and will be suspended for the 2nd leg, just like Busquets. pic.twitter.com/ffYVPQE1vM — ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) February 25, 2020

Ответная игра пройдет 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (1:0)

Голы: Мертенс, 30 (1:0). Гризманн, 57 (1:1).

«Наполи» (Италия): Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Аллан, 80), Руис, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье.

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Лангле, 90+3), Юмтити, Семеду, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Видаль, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 87).

Предупреждения: Бускетс, 49. Инсинье, 61. Месси, 66. Гризманн, 83. Видаль, 89. Мариу Руй, 89.

Удаление: Видаль, 89.

Судья: Брих (Германия).

25 февраля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

В параллельной игре «Бавария» в гостях разгромила «Челси» (3:0).