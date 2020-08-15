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«Барселона» пропустила 8 мячей впервые с 1946 года. В Лиге чемпионов это в первый раз в истории клуба

00:16
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«Барселона» в четвертьфинале Лиги чемпионов уступила «Баварии» со счетом 2:8.

Каталонцы пропустили восемь мячей впервые с 1946 года — тогда «Барселона» уступила в 1/8 финала Кубка Испании «Севилье» со счетом 0:8.

Также «Барселона» пропустил пять или более мячей в еврокубковом матче в третий раз в своей истории, а восемь — впервые.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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