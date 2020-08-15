«Барселона» пропустила 8 мячей впервые с 1946 года. В Лиге чемпионов это в первый раз в истории клуба
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«Барселона» в четвертьфинале Лиги чемпионов уступила «Баварии» со счетом 2:8.
Каталонцы пропустили восемь мячей впервые с 1946 года — тогда «Барселона» уступила в 1/8 финала Кубка Испании «Севилье» со счетом 0:8.
Также «Барселона» пропустил пять или более мячей в еврокубковом матче в третий раз в своей истории, а восемь — впервые.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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