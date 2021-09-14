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«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы

21:00
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«Барселона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет «Баварию». Стал известен стартовый состав команд на эту встречу.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Э.Гарсия, Альба, Араухо, Бускетс, С.Роберто, Ф.де Йонг, Педри, Депай, Л.де Йонг.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Дэвис, Павар, Киммих, Горетцка, Сане, Мюллер, Мусиала, Левандовски.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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