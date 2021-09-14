«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы
21:00
«Барселона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет «Баварию». Стал известен стартовый состав команд на эту встречу.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Э.Гарсия, Альба, Араухо, Бускетс, С.Роберто, Ф.де Йонг, Педри, Депай, Л.де Йонг.
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Дэвис, Павар, Киммих, Горетцка, Сане, Мюллер, Мусиала, Левандовски.
Читайте также
Магомед Исмаилов не собирается прививаться от ковида: «Есть прививка нормальная, для серьезных ребят. Она мне не по карману»
«При лимите играют русские, которые не заслуживают места на поле, но имеют паспорт». Острое интервью Филимонова
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю