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Миранчук остался в запасе на матч «Вильярреал» — «Аталанта»

20:58
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Игра состоится сегодня, 14 сентября.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Морено, Пино, Диа.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Паломино, Толои, Гозенс, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата.

Матч состоится на стадионе «Эль-Мадригал». Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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