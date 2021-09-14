Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Игра состоится сегодня, 14 сентября.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Морено, Пино, Диа.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Паломино, Толои, Гозенс, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата.

Матч состоится на стадионе «Эль-Мадригал». Начало — в 22.00 (мск).