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Дубль Левандовского помог «Баварии» обыграть «Барселону»

14 сентября 2021, 23:49
«Бавария» на выезде обыграла «Барселону». Фото Twitter
«Бавария» на выезде обыграла «Барселону». Фото Twitter
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«Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Баварии» со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе немецкого клуба голами отметились Томас Мюллер и Роберт Левандовский, оформивший дубль.

«Бавария» возглавляет группу E, набрав 3 очка, «Барса» (0) — на последней строчке.

Лига чемпионов

Группа E, 1-й тур

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 0:3 (0:1)

Голы: Мюллер, 34 (0:1). Левандовски, 56 (0:2). Левандовски, 85 (0:3).

«Барселона» (Испания): тер Штеген, Пике, Жорди Альба (Бальде, 74), Сержи Роберто (Гави, 59), Гарсия (Мингеса, 67), Араухо, Бускетс (Демир, 59), Ф.де Йонг, Педри, Л.де Йонг (Коутинью, 67), Депай.

«Бавария» (Германия): Нойер, Зюле (Станишич, 82), Павар (Эрнандез, 66), Упамекано, Дэйвис, Горецка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 70), Левандовски, Мюллер (Забитцер, 82), Сане (Коман, 83).

Предупреждения: Киммих, 5. Упамекано, 78. Гави, 82.

Судья: Оливер (Англия).

14 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу»

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Виктория Кравченко все материалы автора

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