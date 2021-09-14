Алексей Миранчук сделал результативный пас в матче с «Вильярреалом»
14 сентября 2021, 23:47
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».
После того, как мяч от россиянина к Робину Гозенсу, немец сделал счет равный — 2:2. Алексей вышел на замену на 79-й минуте.
Ранее у «Аталанты» забил Ремо Фройлер, у «Вильярреала» — Ману Тригерос и Арно Груневелд.
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