Алексей Миранчук сделал результативный пас в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

После того, как мяч от россиянина к Робину Гозенсу, немец сделал счет равный — 2:2. Алексей вышел на замену на 79-й минуте.

Ранее у «Аталанты» забил Ремо Фройлер, у «Вильярреала» — Ману Тригерос и Арно Груневелд.