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Алексей Миранчук сделал результативный пас в матче с «Вильярреалом»

14 сентября 2021, 23:47
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

После того, как мяч от россиянина к Робину Гозенсу, немец сделал счет равный — 2:2. Алексей вышел на замену на 79-й минуте.

Ранее у «Аталанты» забил Ремо Фройлер, у «Вильярреала» — Ману Тригерос и Арно Груневелд.

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Евгений Петров все материалы автора

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