Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» впечатлениями от выступления железнодорожников в еврокубках после ничьи с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

— На фоне наших клубов «Локомотив» — просто молодец, — заявил Баринов «СЭ».

— Многие говорят, что «Локомотив» отскочил вчера.

— Особенно в начале, да. Ряд игроков действительно сыграли хорошо — Гильерме, Игнатьев, Чорлука. Но, конечно, отскочили. Игра была если не на отбой, то сушили игру. У нас теперь ничья как большая победа.

— Многие ругают Гильерме.

— А какие ошибки он допустил в матче сборной? Он пропустил, но его вины в этих голах я не нахожу. Я считаю, что там защита сыграла плохо. Конечно, ему тяжело — от Сербии четыре, от «Динамо», но вчера он достойно сыграл.

— Верите в выход «Локомотива» в плей-офф Лиги чемпионов?

— Нет, Лиги чемпионов, не думаю. Это, как рассказ есть у Астафьева «Сон о белых горах». А в Лигу Европы выйти могут.

У меня двоякое ощущение. Я смотрю в таблицу — там восьмое место. Так что это последний шанс сыграть в Европе, туда попадут нескоро.

— В следующем сезоне «Локомотива» не будет в еврокубках?

— Давайте говорить об этом после сборов. Тогда будет понимание, что у нас за тренер. При Семине команда не выходила из группы, но играла она интереснее, это давало силы на рывок в чемпионата. Но ребята молодцы. Да, это не футбол, но они выполнили свою задачу.

— Есть за что похвалить Николича?

— Пока нет. Цифра восемь в таблице — основная характеристика для меня. Собраться на одну игру может любая команда. Я пока не вижу рисунка игры. (Константин Колмаков)