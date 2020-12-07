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Азмун — о провале в ЛЧ: «Надеюсь, в следующем сезоне сыграем лучше»

12:23
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

— Каковы слабые стороны «Боруссии»?

— О сопернике — к главному тренеру, ему виднее. В зависимости от слабых сторон будет действовать, боюсь не могу сказать о них

— На ваш взгляд, в чем причины того, что «Зенит» уже досрочно потерял шансы на евровесну?

— Да, мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году сыграем лучше. Так получилось, что в тех или иных играх недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем сезоне. Надеюсь, будем лучше готовы. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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