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Сегодня, 21:48

«Айнтрахт» — «Наполи»: стартовые составы команд. Кварацхелия и Осимхен выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команды на матч «Айнтрахт» — «Наполи»
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«Айнтрахт» и «Наполи» назвали стартовые составы на первый матч команд в 1/8 Лиги чемпионов.

«Айнтрахт»: Трапп, Макс, Тута, Н'Дика, Бута, Соу, Якич, Камада, Гетце, Коло-Муани, Линдстрем.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Ким, Рахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Лосано

Игра пройдет на «Дойче Банк Парк» в Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Наполи

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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