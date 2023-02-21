«Айнтрахт» — «Наполи»: стартовые составы команд. Кварацхелия и Осимхен выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы команды на матч «Айнтрахт» — «Наполи»
«Айнтрахт» и «Наполи» назвали стартовые составы на первый матч команд в 1/8 Лиги чемпионов.
«Айнтрахт»: Трапп, Макс, Тута, Н'Дика, Бута, Соу, Якич, Камада, Гетце, Коло-Муани, Линдстрем.
«Наполи»: Мерет, Оливера, Ким, Рахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Лосано
Игра пройдет на «Дойче Банк Парк» в Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
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