«Айнтрахт» и «Наполи» назвали стартовые составы на первый матч команд в 1/8 Лиги чемпионов.

«Айнтрахт»: Трапп, Макс, Тута, Н'Дика, Бута, Соу, Якич, Камада, Гетце, Коло-Муани, Линдстрем.

«Наполи»: Мерет, Оливера, Ким, Рахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Лосано

Игра пройдет на «Дойче Банк Парк» в Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.