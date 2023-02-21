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Гвардиола объяснил, почему Де Брейне и Ляпорт пропустят первый матч с «Лейпцигом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с составом команды перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Де Брейне и Ляпорт заболели. Я не знаю, вернутся ли они в строй к выходным. К сожалению, это неизбежно происходит по несколько раз за сезон. Де Брейне почувствовал себя неважно сразу после воскресной игры против «Ноттингем Форест».

Сразу после жеребьевки я понял, что нам предстоит очень непростая игра. Все уже давно знают, на что способна эта команда.

У «Лейпцига» очень много сильных сторон. Я испытываю огромное уважение к этому клубу и восхищаюсь работой, которую проделали его представители», — приводит слова тренера BBC.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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