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«Аталанта» вырвала победу у «Аякса» и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов

22:50
9 декабря. Амстердам. «Аякс» — «Аталанта» — 0:1. Фото ФК «Аякс».
9 декабря. Амстердам. «Аякс» — «Аталанта» — 0:1. Фото ФК «Аякс».
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«Аякс» и «Аталанта» разыграли последнюю путевку в плей-офф Лиги чемпионов из группы D. Итальянская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

Решающий мяч в концовке второго тайма забил нападающий Луис Муриэль. К этому моменту «Аякс» играл в меньшинстве после удаления Райана Гравенберха.

«Аталанта» набрала 11 очков и заняла второе место в группе. «Аякс» продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускал эту встречу из-за коронавируса.

Лига чемпионов

Группа D

«Аякс» (Голландия) — «Аталанта» (Италия) — 0:1 (0:0)

Гол: Муриэль, 85.

«Аякс» (Голландия): Онана, Тальяфико (Хюнтелар, 63), Мазрауи, Схюрс, Мартинес (Тимбер, 90+2. Альварес, 90+6), Лабиад (Эккеленкамп, 64), Классен, Гравенберх, Тадич, Антони, Броббей (Промес, 46).

«Аталанта» (Италия): Голлини, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Паломино, 80), Ромеро, де Рон, Фройлер, Пессина, Гомес, Сапата (Муриэль, 79).

Предупреждения: Гравенберх, 22. Тальяфико, 52. Хатебур, 60. Фройлер, 82.

Удаление: Гравенберх, 79.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

9 декабря. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/groups/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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