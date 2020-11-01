«Атлетико» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»
«Атлетико» отправился в Москву на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива», сообщает пресс-служба мадридского клуба.
???— Atl?tico de Madrid (@atletienglish) November 1, 2020
?? #A?paAtleti
? #LokomotivAtleti | ? #UCL pic.twitter.com/koJEtQ4lyz
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.