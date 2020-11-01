Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Атлетико» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

17:13
Диего Симеоне. Фото ФК «Атлетико»
Диего Симеоне. Фото ФК «Атлетико»
Теги:

«Атлетико» отправился в Москву на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир