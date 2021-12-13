«Атлетико» ведет переговоры с УЕФА о возможном повторении жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Журналист Алекс Шоу сообщил, что мадридский «Атлетико» ведет переговоры с УЕФА о возможном повторении жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мадридский «Атлетико» ведет переговоры с УЕФА после жеребьевки Лиги чемпионов. В настоящее время ведется обсуждение того, может ли жеребьевка быть повторена. Решение будет принято в течение часа», — написал Шоу в Twitter.
Напомним, что когда в корзину набирались шарики с именами потенциальных соперников «Атлетико», организаторы не взяли шарик с «Манчестер Юнайтед».
В результате жеребьевки «Атлетико» попал на «Баварию», а «Манчестер Юнайтед» — на «ПСЖ».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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