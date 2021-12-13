L'Equipe: жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново

По информации издания L'Equipe, УЕФА может повторить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибок в первой церемонии.

Ошибка возникла во время жеребьевки пары, где Андрей Аршавин для «Вильярреала» вытянул шар с «Манчестер Юнайтед». Команды уже играли друг против друга в одной группе ЛЧ и не могут встретится в плей-офф.

После того, как бывший российский футболист достал другой шар, испанскому клубу попался «Манчестер Сити».

Первым клубом, подавшим протест на результаты жеребьевки, был мадридский «Атлетико», которому попалась «Бавария», а не «Манчестер Юнайтед», который отсутствовал в корзине потенциальных соперников по ошибке организаторов.