L'Equipe: жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново
По информации издания L'Equipe, УЕФА может повторить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибок в первой церемонии.
Ошибка возникла во время жеребьевки пары, где Андрей Аршавин для «Вильярреала» вытянул шар с «Манчестер Юнайтед». Команды уже играли друг против друга в одной группе ЛЧ и не могут встретится в плей-офф.
После того, как бывший российский футболист достал другой шар, испанскому клубу попался «Манчестер Сити».
Первым клубом, подавшим протест на результаты жеребьевки, был мадридский «Атлетико», которому попалась «Бавария», а не «Манчестер Юнайтед», который отсутствовал в корзине потенциальных соперников по ошибке организаторов.
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