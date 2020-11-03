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«Атлетико» постепенно набирает обороты". Черышев — о матче ЛЧ с участием «Локомотива»

13:50
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Бывший футболист Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

«Атлетико» непросто начинал сезон: где-то повлияла несыгранность команды, кроме того, состав пополнился рядом новичков. Но команда постепенно набирает обороты и высоко идет в чемпионате Испании. К тому же очень хорошо вписался в ее ряды Луис Суарес. Он вообще отлично подходит под стиль «Атлетико» Симеоне с ее очень агрессивным футболом, иногда на грани грубости. Уверен, что команда будет еще прибавлять по ходу сезона", — сказал Черышев в интервью «Известиям».

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1081810/aleksei-fomin/nelegkii-atletiko-chego-zhdat-ot-loko-v-reshaiushchei-igre-ligi-chempionov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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