Бывший футболист Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

«Атлетико» непросто начинал сезон: где-то повлияла несыгранность команды, кроме того, состав пополнился рядом новичков. Но команда постепенно набирает обороты и высоко идет в чемпионате Испании. К тому же очень хорошо вписался в ее ряды Луис Суарес. Он вообще отлично подходит под стиль «Атлетико» Симеоне с ее очень агрессивным футболом, иногда на грани грубости. Уверен, что команда будет еще прибавлять по ходу сезона", — сказал Черышев в интервью «Известиям».

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.