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«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико»
Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Энтони Эланга.
Фото AFP

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Мадриде.

На 7-й минуте встречи Жоау Феликс открыл счет. Ренан Лоди сделал отличный навес в штрафную на португальца, который нанес точный удар в левый угол ворот.

На 75-й минуте Маркус Рэшфорд был заменен на Энтони Элангу. 19-летний швед спустя 5 минут сравнял счет в игре, получив мяч от Бруну Фернандеша и пробив с угла штрафной в нижний правый угол ворот.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)

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