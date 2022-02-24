«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Атлетико»

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Мадриде.

На 7-й минуте встречи Жоау Феликс открыл счет. Ренан Лоди сделал отличный навес в штрафную на португальца, который нанес точный удар в левый угол ворот.

На 75-й минуте Маркус Рэшфорд был заменен на Энтони Элангу. 19-летний швед спустя 5 минут сравнял счет в игре, получив мяч от Бруну Фернандеша и пробив с угла штрафной в нижний правый угол ворот.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.