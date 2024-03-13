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13 марта, 21:00

«Атлетико» — «Интер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Атлетико» примет «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Атлетико» — «Интер».
Фото AFP

«Атлетико» на своем поле сыграет с «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Начало — в 23:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Интер

Ключевые события встречи "Атлетико" — «Интер» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.45 мск. Также смотреть матч можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

В первом матче «Интер» дома победил «Атлетико» со счетом 1:0. На 78-й минуте встречи гол забил вышедший на замену Марко Арнаутович. Австрийцу ассистировал лидер «нерадзурри» Лаутаро Мартинес. В той игре «Интер» доминировал над соперником — 19 (5 — в створ) ударов против 7 (0 — в створ) у «Атлетико».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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