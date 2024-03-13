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13 марта, 14:06

«Скорее нет, чем да». Кварацхелия не впечатлил в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Во вторник в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» уступил в гостях 1:3 «Барселоне» и покинул турнир. При этом неаполитанцы официально оформили «Ювентусу» путевку на клубный чемпионат мира-2025: в США туринцы будут представлять серию А вместе с «Интером».

Хвича Кварацхелия провел на поле в Каталонии 90+3 минуты, как и после первой встречи с сине-гранатовыми получив от итальянских СМИ довольно низкие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Этот футбольный вечер должен был стать для него значимым, однако быстро стало понятно, что Квара не в лучшем состоянии. Кунде действовал против него персонально и очень жестко, практически выключив из игры».

Corriere dello Sport — 5,0: «Кунде гонялся за ним повсюду, вдобавок на том же фланге Ямаль играл роль вездесущего комара. У Квары не осталось никакого пространства для маневра, и он попробовал смещаться ближе к центру. В начале второго тайма напомнил о себе опасным ударом — но это всего лишь единичный всплеск. Второй случился на 90+2-й минуте. Слишком мало для такого важного матча».

Tuttosport — 5,5: «Скорее нет, чем да. Мы ждали от него, возможно, слишком многого, но ведь грузин сам нас к этому приучил. Однако получилось уж как-то совсем неубедительно».

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Барселоны&raquo;. Хвича — на отдых. «Барселона» — в четвертьфинал Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Барселона
ФК Наполи
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