«Скорее нет, чем да». Кварацхелия не впечатлил в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Во вторник в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» уступил в гостях 1:3 «Барселоне» и покинул турнир. При этом неаполитанцы официально оформили «Ювентусу» путевку на клубный чемпионат мира-2025: в США туринцы будут представлять серию А вместе с «Интером».

Хвича Кварацхелия провел на поле в Каталонии 90+3 минуты, как и после первой встречи с сине-гранатовыми получив от итальянских СМИ довольно низкие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Этот футбольный вечер должен был стать для него значимым, однако быстро стало понятно, что Квара не в лучшем состоянии. Кунде действовал против него персонально и очень жестко, практически выключив из игры».

Corriere dello Sport — 5,0: «Кунде гонялся за ним повсюду, вдобавок на том же фланге Ямаль играл роль вездесущего комара. У Квары не осталось никакого пространства для маневра, и он попробовал смещаться ближе к центру. В начале второго тайма напомнил о себе опасным ударом — но это всего лишь единичный всплеск. Второй случился на 90+2-й минуте. Слишком мало для такого важного матча».

Tuttosport — 5,5: «Скорее нет, чем да. Мы ждали от него, возможно, слишком многого, но ведь грузин сам нас к этому приучил. Однако получилось уж как-то совсем неубедительно».