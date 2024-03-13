«Боруссия» примет ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке игрового дня Лиги чемпионов.

Ключевые события встречи "Боруссия" — ПСВ будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.45 мск. Также смотреть матч можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч в Эйндховене завершился ничьей — 1:1. На гол Дониэлла Малена хозяева ответили точным ударом с пенальти от Люка де Йонга. Матч получился равным — ПСВ нанес 4 удара в створ ворот соперника, а «Боруссия» — 5.

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