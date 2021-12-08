«Аталанта» — «Вильярреал»: Миранчук в запасе на матч Лиги чемпионов
22:19
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом».
Российский полузащитник Алексей Миранчук оказался на скамейке запасных.
«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Хатебур, де Роон, Фройлер, Меле, Пессина, Иличич, Сапата.
Запасные: Росси (В), Спортьелло (В), Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелла, Малиновский, Джимшити, Ал. Миранчук, Ловато, Дзаппакоста, Пашалич, Пикколи
«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, А. Морено, Парехо, Капу, Гомес, Данджума, Ж. Морено.
Запасные: Асенхо (В), Йоргенсен (В), Марио Гаспар, Алькасер, Иборра, Чуквуэзе, Тригерос, Диа, Раба, Пенья, Манди, Педраса.
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