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«Аталанта» — «Вильярреал»: Миранчук в запасе на матч Лиги чемпионов

22:19
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом».

Российский полузащитник Алексей Миранчук оказался на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Хатебур, де Роон, Фройлер, Меле, Пессина, Иличич, Сапата.

Запасные: Росси (В), Спортьелло (В), Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелла, Малиновский, Джимшити, Ал. Миранчук, Ловато, Дзаппакоста, Пашалич, Пикколи

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, А. Морено, Парехо, Капу, Гомес, Данджума, Ж. Морено.

Запасные: Асенхо (В), Йоргенсен (В), Марио Гаспар, Алькасер, Иборра, Чуквуэзе, Тригерос, Диа, Раба, Пенья, Манди, Педраса.

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Анна Горшкова все материалы автора

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