«Челси» сравнял счет в матче Лиги чемпионов против «Зенита».

На 62-й минуте отличился Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард забил с близкого расстояния после передачи от Тимо Вернера.

Текущий счет матча — 2:2. Ранее у «Челси» также отличился Вернер. У «Зенита» забивали Клаудиньо и Сердар Азмун.

По текущим результатам «Ювентус» опережает «Челси» в борьбе за первое место в группе.