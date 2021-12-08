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«Зенит» — «Челси»: Лукаку сравнял счет

22:04
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
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«Челси» сравнял счет в матче Лиги чемпионов против «Зенита».

На 62-й минуте отличился Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард забил с близкого расстояния после передачи от Тимо Вернера.

Текущий счет матча — 2:2. Ранее у «Челси» также отличился Вернер. У «Зенита» забивали Клаудиньо и Сердар Азмун.

По текущим результатам «Ювентус» опережает «Челси» в борьбе за первое место в группе.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры