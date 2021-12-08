«Зенит» — «Челси»: Лукаку сравнял счет
22:04
«Челси» сравнял счет в матче Лиги чемпионов против «Зенита».
На 62-й минуте отличился Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард забил с близкого расстояния после передачи от Тимо Вернера.
Текущий счет матча — 2:2. Ранее у «Челси» также отличился Вернер. У «Зенита» забивали Клаудиньо и Сердар Азмун.
По текущим результатам «Ювентус» опережает «Челси» в борьбе за первое место в группе.
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