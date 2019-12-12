«Аталанта» в дебютном сезоне Лиги чемпионов заработала почти 40 млн евро

«Аталанта» за выступление в Лиге чемпионов получит не менее 40 млн евро, сообщает Calcio e Finanza.

У клуба один из самых низких показателей зарплаты в серии А, но он финишировал третьим в прошлом сезоне и прошел в плей-офф Лиги чемпионов.

За выход на групповой этап бергамаски получили 23,6 млн евро. В шести матчах группы клуб заработал еще 6,3 млн евро в виде бонусов (2,7 млн евро за победы над загребским «Динамо» и «Шахтером», а также 900 000 евро за ничью с «Манчестер Сити»). За выход в плей-офф «Аталанта» получила 9,5 млн евро, также команда получит деньги за матчи 1/8 финала.

Это первое выступление «Аталанты» в Лиге чемпионов.