Артем Дзюба: «Не хватало смелости, многие играли в первый раз в ЛЧ»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с «Лионом» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов выразил мнение, что российская команда могла сыграть понаглее с французским клубом.

31-летний нападающий также отметил мощную поддержку трибун у «Лиона».

— Тактика с тремя центральными защитниками? Неплохо сыграли против хорошей атаки «Лиона», но не с кем было отыграться в нападении, — сказал Дзюба. — Приходилось стараться сохранять мяч, чтобы ребята успевали отдохнуть и перевести дух. В этом плане было тяжело. Во втором тайме могли сыграть понаглее. Справились с «Лионом», кроме некоторых индивидуальных случаев. Часто теряли мяч и получали контратаки. Нужно искать баланс. Не хватало смелости, многие играли в первый раз в ЛЧ. Мощная поддержка трибун, агрессивно настраивали своих ребят. Двоякое впечатление.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей