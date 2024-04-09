«Арсенал» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».
Встреча состоится 9 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.
Запасные: Рамсдейл, Хейн, Парти, Жезус ССмит-Роу, Нкетиа, Томиясу Троссар, Виейра Нелсон, Эльнени, Зинченко.
«Бавария»: Нойер, Де Лигт, Дайер, Киммих, Дэвис, Лаймер, Горецка, Мусиала, Гнабри, Сане, Кейн.
Запасные: Перес, Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Джэ, Коман, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Геррейро, Мюллер, Тел, Мазрауи, Павлович.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене.
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