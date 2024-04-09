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Тарханов: «Реал» выглядит очень сильно, но буду болеть за «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о матче «Реал» — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мне нравится, как в нынешнем сезоне играют и «Реал», и «Манчестер Сити». Но болеть я буду за англичан. Они показывают тот же футбол, который и у меня в голове. Хотя по составу и уровню игры испанцы сейчас выглядят очень сильно», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 9 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Александр Тарханов
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