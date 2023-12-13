13 декабря «Антверпен» на своей домашней арене «Босэйлстадион» примет «Барселону» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет в городе Антверпен (Бельгия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 3» в прямом эфире покажет видеотрансляцию встречи «Антверпен» — «Барселона». Она начнется в 22.45 мск. На телеканале «Матч Премьер» также пройдет онлайн-перекличка самых интересных моментов игр ЛЧ в среду.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Антверпен» — «Барселона» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Антверпен» с 0 баллов занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H. «Барселона» тренера Хави располагается на первой строчке с 12 очками.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)