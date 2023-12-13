13 декабря «Атлетико» на своем поле в городе Мадрид сыграет против римского «Лацио» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Атлетико» — «Лацио» можно на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 22.45 мск. Самые интересные события игры зрители с подпиской также увидят в онлайн-перекличке телеканала «Матч Премьер».

Ключевые события встречи «Атлетико» — «Лацио» будут доступны в матч-центре «СЭ», а также в текстовой онлайн-трансляции на сайте.

«Атлетико» тренера Диего Симеоне с 11 баллами лидирует в турнирной таблице группы E. «Лацио» под руководством Маурицио Сарри находится на второй строчке с 10 очками.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)