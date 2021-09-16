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Антонио Конте: «Матч с «Ливерпулем» стал для «Милана» тяжелым испытанием»

01:12

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте считает, что матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» должен помочь «Милану» в росте.

«Милан» должен воспользоваться такой игрой на пути своего роста. Для него в этой атмосфере и против такого «Ливерпуля» она стала, пожалуй, самым тяжелым испытанием. После крайне тяжелого начала встречи «Милан» продолжил эту схватку. Жаль, что пропустил в самом начале второго тайма", — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

Ливерпуль — Милан

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/

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Евгений Козинов все материалы автора

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