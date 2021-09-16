Антонио Конте: «Матч с «Ливерпулем» стал для «Милана» тяжелым испытанием»

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте считает, что матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» должен помочь «Милану» в росте.

«Милан» должен воспользоваться такой игрой на пути своего роста. Для него в этой атмосфере и против такого «Ливерпуля» она стала, пожалуй, самым тяжелым испытанием. После крайне тяжелого начала встречи «Милан» продолжил эту схватку. Жаль, что пропустил в самом начале второго тайма", — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.