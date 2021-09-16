Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Милана» (3:2). Он забил один из голов в этой игре.

«На перерыв мы уходили несколько разочарованными счетом, но я заметил, что ребята очень правильно восприняли эту ситуацию и отлично начали второй тайм, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Награда за это не заставила себя ждать: навязали борьбу и забили победный мяч, — так что, в целом, довольны.

Приятно снова видеть свою фамилию на табло — у меня не так уж много голов. Конечно же, я над этим работаю, особенно когда играю на позиции восьмого номера. Нужно входить в штрафную и иногда забивать".

Также у «красных» отличился Мохамед Салах, а Фикайо Томори забил в свои ворота.