Антон Миранчук — о «Локомотиве» в Лиге чемпионов: «Мы стали более опытными, узнали европейский футбол»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда чувствует себя более уверенно, чем в прошлом.
— Из любых матчей берешь какой-то опыт, — цитирует официальный сайт УЕФА Антона Миранчука. — Неслучайно эту Лигу чемпионов «Локомотив» начал с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол. Сейчас делаем какие-то поправки, стараемся играть на своих сильных качествах, нежели на эмоциях.
— Матч в третьем туре с «Ювентусом» был крутой, все бились, — цитирует официальный сайт УЕФА Алексея Миранчука. — Когда повели в счете, появились дополнительные окрыленность, силы, мотивация. Мы могли творить историю. Но из-за какой-то пары моментов, из-за потери концентрации лишили себя очков. Ничего. Это нормально. Против нас играла одна из лучших команд мира. Впереди есть еще игры.
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