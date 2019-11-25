Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда чувствует себя более уверенно, чем в прошлом.

— Из любых матчей берешь какой-то опыт, — цитирует официальный сайт УЕФА Антона Миранчука. — Неслучайно эту Лигу чемпионов «Локомотив» начал с победы. Мы стали более опытными, узнали европейский футбол. Сейчас делаем какие-то поправки, стараемся играть на своих сильных качествах, нежели на эмоциях.

— Матч в третьем туре с «Ювентусом» был крутой, все бились, — цитирует официальный сайт УЕФА Алексея Миранчука. — Когда повели в счете, появились дополнительные окрыленность, силы, мотивация. Мы могли творить историю. Но из-за какой-то пары моментов, из-за потери концентрации лишили себя очков. Ничего. Это нормально. Против нас играла одна из лучших команд мира. Впереди есть еще игры.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр