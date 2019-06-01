Андрей Воронин: "Мой "Ливерпуль" был более звездным"

Экс-форвард "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин в интервью "СЭ" оценил шансы своего бывшего клуба в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– Многие говорили, что в полуфинале "Ливерпулю" было бы сложнее с "Аяксом". Согласны?

– Не знаю, но хотел бы посмотреть на подобное противостояние. Мне кажется, что встречи стали бы интересным. Сейчас боюсь, чтобы две английские команды не сыграли так будто проводят очередной тур внутреннего первенства. А "Аякс" любит атаковать сам и другим дает. Как и "Ливерпуль".

– Можно сравнить этот состав с вашим?

– Тяжело проводить параллели. У нас другой подбор исполнителей был. Хотя если брать по звездности, та команда превосходила нынешнюю – у нас выступали Хаби Алонсо, Джеррард, Маскерано, Кайт, Робби Кин. Но результата мы не добились.

– Ваш прогноз на финал?

– Ставлю, что команда Клоппа разгромит соперника – 3:0. После первого пропущенного гола "шпоры" полетят сравнивать счет, а "Ливерпуль" со своей безупречной контратакой забьет еще два мяча. (Арман Мкртчян)

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