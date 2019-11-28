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Андре Онана — о своем двойном сэйве: «Я просто сделал свою работу»

28 ноября 2019, 03:17
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Вратарь «Аякса» Андре Онана после победы над «Лиллем»? (2:0) в Лиге чемпионов рассказал, как ему удалось в одном моменте дважды спасти свою команду от гола. Также он отметил игру всей команды в обороне.

— Я просто сделал свою работу, — цитирует пресс-служба УЕФА Онана. — Вся команда здорово защищалась, а болельщики обеспечили нам великолепную поддержку.

Лилль — Аякс

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027094/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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