Вратарь «Аякса» Андре Онана после победы над «Лиллем»? (2:0) в Лиге чемпионов рассказал, как ему удалось в одном моменте дважды спасти свою команду от гола. Также он отметил игру всей команды в обороне.

— Я просто сделал свою работу, — цитирует пресс-служба УЕФА Онана. — Вся команда здорово защищалась, а болельщики обеспечили нам великолепную поддержку.

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