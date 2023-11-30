Анчелотти считает, что атмосфера в раздевалке стала ключом к победе «Реала» над «Наполи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу испанской команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (4:2).

«Это была очень открытая игра обеих команд, никакого сдерживания, много голов и возможностей. Когда стало казаться, что наступает усталость, мы нашли свежие силы, чтобы добиться результата. Я думаю, что ключом к успеху является атмосфера, которая царит в раздевалке, где игроки очень сосредоточены и очень профессиональны. Думаю, это имеет значение в такие ночи», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

«Реал» набрал 15 очков и лидирует в группе С, гарантировав выход в плей-офф. «Наполи» идет вторым с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.