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Пас — о победном голе в матче с «Наполи»: «Я так счастлив — мечта исполнилась»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Николас Пас прокомментировал победу над «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я так счастлив — мечта исполнилась. Но приятнее всего чувствовать, что своим голом я помог команде. По правде говоря. когда мяч влетел в ворота, я с трудом мог в это поверить. Я бы сказал, мои партнеры по команде, наверное, даже больше рады за меня, чем я сам! Хочу поблагодарить их за поддержку. У нас одна из лучших академий в мире. Возможно даже, самая лучшая. Именно поэтому я был ко всему подготовлен и сумел сегодня помочь команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Паса.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.

Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются победе над &laquo;Наполи&raquo;. «Реал» обескровлен, но в Мадриде есть не только Беллингем. Нико Пас украл ничью у «Наполи»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039158--real-madrid-vs-napoli/
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