Пас — о победном голе в матче с «Наполи»: «Я так счастлив — мечта исполнилась»

Полузащитник «Реала» Николас Пас прокомментировал победу над «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я так счастлив — мечта исполнилась. Но приятнее всего чувствовать, что своим голом я помог команде. По правде говоря. когда мяч влетел в ворота, я с трудом мог в это поверить. Я бы сказал, мои партнеры по команде, наверное, даже больше рады за меня, чем я сам! Хочу поблагодарить их за поддержку. У нас одна из лучших академий в мире. Возможно даже, самая лучшая. Именно поэтому я был ко всему подготовлен и сумел сегодня помочь команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Паса.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.