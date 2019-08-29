Анатолий Мещеряков: «Будем принимать «Ювентус», «Атлетико» и «Байер» в Черкизове»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина попала в один квартет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
— Эту группу нельзя в чистом виде назвать «группой смерти»? Могло быть и хуже?
— Я думаю, что на этом этапе нет слабых клубов. Отборочный раунд все показал. Играть надо со всеми. И мы будем играть! Зрителям будет интересно посмотреть на таких соперников.
— У вас были предпочтения перед жеребьевкой?
— Точно нет. Так как жербеьевка от меня не зависит. Не надо выбирать, а нужно готовиться и играть.
— На что «Локомотив» может претендовать в этом квартете?
— Будем бороться за выход в плей-офф. Думаю, это возможно. Плюс хотим показать красивый футбол.
— С учетом того, что «Локо» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико», будет принято решение проводить домашние матчи в «Лужниках»?
— Мы будем играть у себя дома. Считаю, мы должны проводить эти матчи в Черкизове.
— Но ведь в «Лужниках» вы бы могли заработать больше.
— Есть история домашнего стадиона. «Локомотив» всегда отличался тем, что являлся семьей. Поэтому должны играть у себя дома для своих болельщиков. (Виталий Айрапетов)