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Анатолий Мещеряков: «Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем»

3 ноября 2020, 23:11
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

«Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать. При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов.

Все игроки, наши и зарубежные тренеры говорят, что режим, в котором сегодня играют футболисты, экстремальный. Понятно, что какие-то перерывы нужны. Нам в этом плане тяжелее. У той же «Баварии» или «Атлетико» более длинные скамейки. Там не сразу можно понять, где первый состав, а где второй». (Севастиан Терлецкий)

Локомотив - Атлетико

 

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