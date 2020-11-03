Анатолий Мещеряков: «Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем»
3 ноября 2020, 23:11
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
«Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать. При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов.
Все игроки, наши и зарубежные тренеры говорят, что режим, в котором сегодня играют футболисты, экстремальный. Понятно, что какие-то перерывы нужны. Нам в этом плане тяжелее. У той же «Баварии» или «Атлетико» более длинные скамейки. Там не сразу можно понять, где первый состав, а где второй». (Севастиан Терлецкий)
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