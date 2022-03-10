Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:06

Аморим остался доволен ничьей с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим назвал трудным ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«Это был трудный матч. Во втором тайме мы прибавили, и мастерство [Маркуса] Эдвардса помогло. Я доволен результатом — всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033907--man-city-vs-sporting-cp/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Чудо на «Сантьяго Бернабеу». Бензема забил три мяча «ПСЖ» и вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Бензема — о победу над «ПСЖ»: «Реал» показал, что является великим клубом»
«Моя мечта стала реальностью». Эдвардс — после матча с «Манчестер Сити»
«Никак не ожидал, что увижу такое». Оуэн — о хет-трике Бензема в матче с «ПСЖ»
Адан: «Спортинг» доволен тем, как завершает турнир»
«Мы сыграли так, как играем всегда». Фернандинью — о ничьей со «Спортингом»
Бензема признан лучшим игроком матча «Реал» — «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема — о победу над «ПСЖ»: «Реал» показал, что является великим клубом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости