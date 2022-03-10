Аморим остался доволен ничьей с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим назвал трудным ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

«Это был трудный матч. Во втором тайме мы прибавили, и мастерство [Маркуса] Эдвардса помогло. Я доволен результатом — всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.