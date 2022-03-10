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Фернандинью: «Манчестер Сити» хочет выйти в полуфинал и затем — в финал»

Фернандинью прокомментировал ничью со «Спортингом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью после ничьей со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что английская команда хочет выйти в финал.

«У нас были моменты, мы могли забить, и мы хорошо играли с мячом. Конечно, нам хотелось победить, но мы рады, что прошли дальше, и с нетерпением ждем четвертьфинала.

У нас очень хороший состав. Рады, что вышли в четвертьфинал. Разумеется, мы хотим сделать следующий шаг, выйти в полуфинал и затем — в финал, но мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу", — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандинью.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033907--man-city-vs-sporting-cp/
Фернандо Луис Роза (Фернандиньо)
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ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
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