Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью после ничьей со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что английская команда хочет выйти в финал.

«У нас были моменты, мы могли забить, и мы хорошо играли с мячом. Конечно, нам хотелось победить, но мы рады, что прошли дальше, и с нетерпением ждем четвертьфинала.

У нас очень хороший состав. Рады, что вышли в четвертьфинал. Разумеется, мы хотим сделать следующий шаг, выйти в полуфинал и затем — в финал, но мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу", — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандинью.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.