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Алвес — о матче с «Баварией»: «Вызовы — это для тех, кто не боится»

18:13
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Завтра игра? Сложная ситуации, но вызовы — это для тех, кто не боится. Мы «Барселона» и зависим сами от себя», — приводит слова Алвеса Twitter BarcaTimes.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени

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Екатерина Савостина все материалы автора

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