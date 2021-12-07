Алвес — о матче с «Баварией»: «Вызовы — это для тех, кто не боится»
18:13
Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».
«Завтра игра? Сложная ситуации, но вызовы — это для тех, кто не боится. Мы «Барселона» и зависим сами от себя», — приводит слова Алвеса Twitter BarcaTimes.
Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени
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