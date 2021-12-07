Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Завтра игра? Сложная ситуации, но вызовы — это для тех, кто не боится. Мы «Барселона» и зависим сами от себя», — приводит слова Алвеса Twitter BarcaTimes.

?[FCB] | Dani Alves: «The game tomorrow? It's a difficult scenario but the challenges are for people who are not afraid. We are Bar?a and we are dependent on ourselves.» #BayernBar?a #UCL pic.twitter.com/pDiCAzJMex — Bar?aTimes (@BarcaTimes) December 7, 2021

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени