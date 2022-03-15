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Аллегри: «Ювентус» сплотился как команда, но пока ничего еще не добился»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (первый матч — 1:1).

«Надо ставить перед собой цель победы в турнире. Завтра для нас будет словно финал на своем поле, так что атмосфера должна быть позитивной. Матч будет трудным, и нам явно придется здорово сыграть в обороне. Альваро Мората сейчас в превосходной форме. Все выглядят здорово. Мы сплотились как команда, но пока ничего еще не добились», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Вильярреал» пройдет в Турине 16 марта и начнется в 23:00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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